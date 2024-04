Já foram abertos 33 leitos exclusivos para atendimento pediatrico no Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), 10 na Santa Casa e 30 no Hospital Universitário Ciências Médicas

A Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizou, em hospitais da rede SUS-BH, 73 leitos hospitalares específicos para o atendimento de crianças com sintomas de doenças respiratórias. Até o momento, já foram abertos 33 leitos no Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), 10 na Santa Casa e 30 no Hospital Universitário Ciências Médicas.

De acordo com a administração municipal, outras vagas serão liberadas de forma gradativa, de acordo com a necessidade assistencial e epidemiológica no município. A ação faz parte do plano de enfrentamento anunciado pelo prefeito Fuad Noman (PSD).

Além disso, o executivo afirma que está providenciando outros 12 leitos no Hospital da Baleia e 10 no Hospital Infantil João Paulo II, da rede Fhemig, que serão disponibilizados posteriormente. No total, serão 95 novos leitos abertos na capital.

Considerando os dados de solicitações de internação da última semana epidemiológica, entre 14 a 20 de abril, 130 pedidos de internação hospitalar foram para crianças menores de um ano. Já para a faixa etária de 1 a 4 anos foram 39 solicitações. Para o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, a antecipação das ações têm sido fundamentais para o enfrentamento da sazonalidade de doenças respiratórias. Apesar disso, é preciso a colaboração de pais e responsáveis.

“Conforme havíamos anunciado, no início de abril, temos percebido o agravamento dos casos respiratórios no público infantil. A abertura de novos leitos hospitalares é uma medida assistencial para ampliar e garantir o cuidado dessas crianças de forma oportuna. Porém, precisamos de manter a prevenção e é fundamental que pais, mães e responsáveis levem o público com idade entre 6 meses e menos de 6 anos para receber a vacina contra a gripe. Essa é uma medida indispensável para evitar desfechos desfavoráveis”, reforçou Matias.

A vacina contra a gripe é gratuita e está disponível para outros públicos prioritários, além das crianças. No momento, o imunizante é ofertado nos 152 centros de saúde da cidade, em sete pontos extras e mais de 25 unidades da Droga Clara. A Secretaria Municipal de Saúde reitera que as doses são testadas, seguras e garantem proteção contra os vírus da influenza e as formas mais graves da doença.