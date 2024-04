Um acidente entre automóvel e motociclista complica o trânsito na BR-356, sentido Centro, nesta manhã de quinta-feira (25).

A dona do carro disse que apenas sentiu o impacto. Ela estava na faixa do meio e depois viu os motociclistas caídos. Já os motociclistas contam que ela entrou de uma vez e não deu nem tempo de frear.

Os motociclistas estão deitados no canteiro central. Um deles sente muita dor na perna direita, enquanto outro no ombro.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Samu estão no local. O acidente ocupa a faixa da direita no sentido centro. O congestionamento chega no BH Shopping.

Casos recorrentes

Um caso parecido, mas com final diferente, aconteceu na segunda-feira (22), quando uma mulher de 51 anos, que estava na garupa de uma moto de aplicativo, morreu ao cair perto de um caminhão na Avenida Dom Pedro I, na altura do Bairro São João Batista, na Região de Venda Nova.

Segundo os militares dos bombeiros, a mulher na garupa teve uma parada cardiorrespiratória e foi encontrada já inconsciente pelos socorristas. O condutor da moto, de 37 anos, também foi socorrido, felizmente, sem gravidade.

Na terça-feira (23), mais um acidente envolvendo motociclista de aplicativo e passageira em Belo Horizonte. O acidente aconteceu no Anel Rodoviário, na altura do Shopping Del Rey, sentido Vitória.