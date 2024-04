O velório do chef de cozinha Kiki Ferrari, que faleceu nessa quarta-feira (24/4) aos 41 anos, será realizado nesta quinta-feira (25/4) no Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte, das 12h30 às 14h30.

Kiki era sócio proprietário d’A Forja Taverna Épica Medieval, restaurante com temática viking e da Idade Média, sucesso na capital mineira. Ele foi internado na segunda (22) para um procedimento de remoção de uma trombose no intestino.

O cozinheiro era especialista no preparo de carnes braseadas e churrasco e criador da marca de temperos Chef n’ Boss. Ele teve passagens em estabelecimentos como Mambo Drinkeria, El Toro Tapas, Meet Me At The Yard, Svärten Mugg, Olga e Bar Laicos.

Nas redes sociais, a equipe d’A Forja lamentou a morte do chef. “Aqueles que tiveram o privilégio de conhecer Kiki sabem que ele era uma pessoa excepcional, sem medo de ousar e arriscar”, diz a nota.

Nos comentários da publicação, amigos e clientes prestaram solidariedade ao cozinheiro. “Chocado e triste. Uma perda gigantesca”, lamentou um internauta. “Descanse em poder meu amigo e camarada, nós continuaremos a cantar a sua canção”, disse um amigo do chef. “Que tristeza enorme. BH perde um gigante. Ele tinha tanto orgulho e alegria com a Forja. Muita força!”, comentou outro.

Quem era Kiki





Em entrevista ao Estado de Minas, em dezembro de 2022, Kiki afirmou que sempre se sentiu “um pouco bárbaro”. De fato, o chef sempre trilhou um caminho totalmente fora dos padrões na gastronomia.

Um episódio marcante da sua carreira foi o Svärten Mugg. A cozinha do pub escandinavo, que ficou aberto por três anos, tinha forte influência viking. Kiki também foi o responsável pelo cardápio do Bodegón Buenos Aires, na Região da Pampulha, de raiz argentina.

Ao lado de Igor Escobar, Kiki Ferrari comandava A Forja, restaurante com temática medieval que buscava homenagear a cultura viking, os bárbaros e as pessoas que se identificam com a ideia.