Suspeito dos disparos já é conhecido no meio policial

Um homem, de 20 anos, foi preso suspeito de matar um adolescente, de 17, nessa quarta-feira (24/4), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime foi na tarde de ontem na cidade de Bocaiúva, no Norte de Minas.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi baleado no bairro São Geraldo. A vítima, que já era conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas, foi encontrada caída ao chão com diversas perfurações por arma de fogo.

Conforme relatos de testemunhas, a vítima estava em um bar com um colega, momento em que foi perseguida pelo suspeito até em casa, onde foi baleada e morta.

O suspeito dos disparos já é conhecido no meio policial e suspeito de envolvimento em outros crimes na cidade de Bocaiúva, incluindo tentativa de homicídio e homicídio consumado.

O perito esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Em seguida, o corpo foi liberado para a funerária, que o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML) na cidade de Montes Claros.

Durante rastreamento, os militares receberam informações que o suspeito fugiu para a cidade de Ribeirão das Neves. Imediatamente, foi estabelecido contato com os militares da região, que localizaram e prenderam o homem.





O preso, que já tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, roubo e homicídio, foi encaminhado à Delegacia em Bocaiuva.