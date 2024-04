Dois homens mataram um terceiro com pauladas na cabeça e colocaram fogo no corpo da vítima na noite desse domingo (28), em Contagem, na Grande BH.

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), os indivíduos, adultos, foram abordados pela Polícia Militar por volta das 23h de ontem, em Betim, também na Grande BH. Ao serem perguntados sobre a origem da motocicleta que usavam, os suspeitos não souberam responder.



Depois de novas perguntas dos policiais, os suspeitos confessaram que a moto pertencia à vítima do homicídio. Contaram que ele foi morto com pauladas na cabeça e posteriormente atearam fogo no corpo. Os autores disseram que mataram a vítima porque ele estava assediando traficantes de drogas. Os suspeitos têm passagem na polícia por tráfico, segundo a PM.



Os suspeitos revelaram onde estava o corpo carbonizado. Ao chegarem ao local nesta manhã de segunda-feira (29), no bairro Chácara Campestre, em Contagem, os policiais encontraram a vítima, do sexo masculino.



Os militares aguardam a chegada da perícia da Polícia Civil (PCMG) para identificar o corpo.





Reportagem em atualização.