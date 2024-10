Militares aplicaram serragem no asfalto para eliminar o risco de novos acidentes

Um homem, que não teve a idade informada, morreu nesta terça-feira (29/10) em uma batida frontal entre duas carretas na BR-040, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou ter recebido o chamado às 7h23. No local, os militares encontraram um dos motoristas já sem sinais vitais e preso às ferragens.

Após conclusão dos trabalhos de praxe, a perícia da Polícia Civil liberou o corpo, que foi desencarcerado do veículo pelos bombeiros.

O outro motorista sobreviveu, mas ficou em estado grave e foi levado ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em decorrência do vazamento de óleo na via após a colisão, os militares aplicaram serragem no asfalto para eliminar o risco de novos acidentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia