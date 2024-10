Nessa segunda-feira (28/10), um motociclista de 21 anos morreu ao bater contra um poste em Juiz de Fora, na Zona da Mata, durante uma fuga da Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi abordado na operação "Última Parada" na MG-353, em Coronel Pacheco, cidade próxima a Juiz de Fora, após ser visto com uma moto apagada, o que levantou suspeitas.

De acordo com o B.O., ao perceber a presença dos policiais, o motociclista iniciou uma fuga em alta velocidade em direção a Juiz de Fora. Já na Avenida Juiz de Fora, no Bairro Granjas Betânia, ele perdeu o controle da moto e colidiu violentamente contra um poste, morrendo no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ao revistar o jovem, conhecido no meio policial por envolvimento em tráfico de drogas, desacato e roubo, os militares encontraram 60 pinos de cocaína em sua posse.