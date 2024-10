O furto de sacas de café, denunciados por um fazendeiro de São Tomás de Aquino, no Sul do estado, terminou com sete pessoas presas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PCMG) na última quinta-feira (10/10). Três celulares e três carros foram apreendidos.

De acordo com o boletim de ocorrências do caso, o cafeicultor foi avisado por um amigo de que havia quatro carros escondidos na fazenda. O fazendeiro se deslocou para o local e avistou homens retirando sacas de café do local e as colocando dentro do carro. Aproveitou também para tirar fotos dos carros e das placas.

Com as fotografias em mãos, militares localizaram, primeiramente, um Ford Corcel de cor bege no centro da cidade. Dentro do veículo foram encontradas duas sacas de café. Os dois ocupantes, ambos de 47 anos, disseram ter tido autorização para retirar os grãos e que o procedimento envolveu mais cinco pessoas.

Os outros envolvidos, de 42, 44, 46, 48 e 59 anos, foram encontrados em um Fiat Premio de cor prata, em um Volkswagen Gol de cor branca e outro de cor bege, todos utilizados no “sumiço” do café. Na garagem de um dos envolvidos, foram achadas mais dez sacas de café.

Um idoso, de 74 anos, foi apontado como comprador dos grãos e poderá responder por receptação. Na casa dele, foram recuperadas mais seis sacas e meia, que teriam sido vendidas a R$ 50, cada.

Acompanhado do advogado, o comprador disse ter adquirido o produto dos envolvidos e que eles afiraram ter varrido o café da fazenda com autorização do caseiro. A versão é a mesma apresentada pelos sete envolvidos.

Tanto o caseiro quanto o arrendatário da fazenda declararam à Polícia Militar não terem dado autorização para os envolvidos colher ou varrer os grãos. Os sete envolvidos no sumiço do café foram presos e encaminhados para a Polícia Civil.