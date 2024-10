O Hospital Regional João Penido (HRJP) em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, agora conta com um canteiro terapêutico na área externa de uma das enfermarias e tem plantas de diferentes texturas, cores e cheiros. A ideia é proporcionar uma experiência sensorial aos pacientes.



A ideia surgiu após uma conversa entre a terapeuta ocupacional Renata Tagliati e a direção do hospital. “A gente fica muito deprimido no leito. O canteiro contribui muito para a melhora já que a gente planta, tem contato com a natureza”, conta a paciente Daniela Damasceno de 28 anos, internada desde o início de setembro.

Renata contou que depois de observar as pacientes da maternidade usando o canteiro central do hospital para andar e se distrair enquanto aguardavam o nascimento dos filhos, pensou em oferecer a mesma experiência para os pacientes da enfermaria. “O paciente fica ali dentro de um quarto branco 24 horas, eles muitas vezes perdem a noção do tempo, e estar próximo da natureza é uma maneira de se conectar com a realidade”, declara.

O projeto estava em pauta desde o fim do ano passado, mas só entrou em prática há três semanas, no fim de setembro. Porém, mesmo em pouco tempo, tem ganhado o coração dos pacientes. “Aquilo ali é a coisa mais maravilhosa, me deu uma chance pra me mexer com terra. É uma terapia. É uma coisa muito gostosa de fazer. Você sai do mundo, você entra no mundo ali das flores”, conta Paulo Newton da Costa, de 68 anos, que está a mais de um mês no hospital internado no hospital.

A terapeuta explica que o jardim é um espaço de distração com experiência sensorial. O paciente tem contato com as cores das flores e texturas das plantas o que, segundo ela, traz mais alegria e perspectiva de vida. Roberto Carlos de Sousa Júnior, de 44 anos, contou que a experiência contribuiu para o seu período de internação, ele sempre gostou de cultivar uma hortinha no terreiro de casa. E quando questionado qual sentimento sentiu ao estar perto das plantas declarou: “sentimento de liberdade”.





O espaço fica aberto três vezes por semana, e conta com quatro cochos para plantio. Lá os pacientes trocam mudas, plantam e cuidam da terra. No espaço é possível encontrar lavanda e alecrim. E a ideia pode ir parar na casa dos pacientes que, impactados com a experiência, agora também querem cultivar plantas dentro de suas residências. “Pretendo fazer um jardim lá em casa na minha laje” , planeja Damasceno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Já Paulo Newton, gostou tanto que já deu uma sugestão para o hospital: “Se eu pudesse, eu ficaria aqui como um voluntário”. O hospital tem mais de 100 leitos e todos os pacientes da enfermaria podem acessar o espaço.

Para a terapeuta Renata Tagliati, é uma satisfação muito grande ver os pacientes com sorriso no rosto, esquecendo um pouco da dor e dos sentimentos ruins causados pela internação. “Proporcionar um atendimento humano e afetivo através do canteiro renova nossas energias. É um momento de aprendizado e trocas”, finaliza.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos