Um incêndio atingiu uma oficina mecânica conjugada com um lava-jato, na madrugada desta quarta-feira (30/10), no Bairro Jardim Palmeiras, em Montes Claros, no Norte de Minas. Vários veículos, sendo a maioria caminhões, estavam estacionados no local.

Conforme o 7º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), três caminhões, um carro Onix e um micro-ônibus, de propriedade da prefeitura de Ponto Chique (mesma região), foram danificados pelo fogo.

Não houve vítimas. A causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Mas, o proprietário do estabelecimento informou que a suspeita é que o fogo tenha sido provocado por uma pane elétrica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h24m e, em um primeiro momento, fizeram o isolamento do micro-ônibus e dos demais veículo. Na sequência, conseguiram apagar o incêndio completamente.

A operação durou cerca de 50 minutos e foram gastos aproximadamente 4,5 mil litros de água.