Fugir do motel sem pagar a conta. Pode parecer uma notícia antiga, no entanto, mas aconteceu recentemente em Patrocínio, no Alto Paranaíba, Minas Gerais. Lá, um homem, de 30 anos, que foi preso algumas horas depois, fugiu saltando o muro e sem pagar a conta de R$ 854,00, referente ao que foi consumido.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, um casal entrou no motel no sábado (16/11), passou a noite e, pela manhã, a mulher deixou o local num veículo de aplicativo.





O homem permaneceu no motel, por algum tempo, mas desapareceu. Ele pulou o muro dos fundos do estabelecimento e desapareceu.





A PM foi acionada e iniciou uma investigação, conseguindo identificar o homem. Ele foi localizado e preso, num bar, no Bairro São Benedito, em Patrocínio. Em seu poder, os policiais encontraram um simulacro de revólver e, ao revistá-lo, descobriram usava tornozeleira eletrônica.





Ao ser questionado sobre a fuga do motel, o homem disse que fugiu por não ter o dinheiro para pagar a conta. A mulher também foi localizada e denunciou o homem, dizendo que ele não havia efetuado o pagamento pelo programa.





Uma investigação apontou, ainda, que o suspeito tinha sido autor de vários golpes contra motoristas de aplicativo. Ele fazia as corridas e não pagava o valor cobrado.





Ele foi preso em flagrante por estelionato e está na Delegacia de Polícia Civil, onde aguarda transferência para uma penitenciária. O caso será apreciado, antes, pela Justiça, que pode tirar o direito de liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica.

