A Polícia Civil de Uberaba, no Triângulo Mineiro, investiga a morte de um homem de 39 anos dentro de um centro de umbanda da cidade. Ele morreu após usar rapé (pó extraído de folhas do tabaco) durante uma cerimônia religiosa, no início da noite da última sexta-feira (15/11).





A tia da vítima relatou à Polícia Militar (PM) que ela e o sobrinho foram juntos para o centro e usaram somente o pó de rapé. Outro parente da vítima disse aos militares que a vítima tinha histórico familiar de hipertensão.

Segundo o dirigente do centro de umbanda, a vítima cumpria a função de ‘guardião’ e era a responsável por cuidar das pessoas que participavam do ritual.





Também consta no registro da PM que equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou manobras de reanimação no homem, mas sem sucesso. Ele morreu no centro religioso.





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a PC de Uberaba apura as circunstâncias que envolvem a morte do homem. "Foi deslocada a perícia oficial ao local do fato para realizar os levantamentos pertinentes ao caso e encaminhou o corpo da vítima ao Posto Médico-Legal do município para ser submetido a exames e, logo após, o liberou aos familiares", complementou a instituição.





Ainda conforme a PCMG, o material colhido foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, para exames complementares.





Desta forma, a PC aguarda a conclusão dos laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa da morte.