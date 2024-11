O constante e elevado volume de chuvas em Belo Horizonte já faz com que duas regionais da cidade somem mais de 90% do volume de chuvas esperado para todo o mês.

Segundo dados divulgados pela Defesa Civil na manhã desta terça-feira (19/11), as regionais Leste e Centro-Sul acumularam 224,0 mm e 217,6 mm, o que representa 94,9% e 92,2% do esperado para o mês, respectivamente.

A região de Venda Nova é a terceira com o maior volume de chuva até agora, com 201,2 milímetros, ou seja, 85,3% do esperado para novembro. A Oeste vem em quarto, com 192,6 milímetros ou 81,6% do acumulado esperado para o mês.

Até o momento nenhuma regional da capital mineira chegou aos 236 milímetros, que é a média climatológica de novembro na capital. Veja o balanço divulgado na manhã desta terça:

Acumulado de chuva no mês de novembro*

Barreiro: 177,2 (75,1%)

Centro Sul: 217,6 (92,2%)

Leste: 224,0 (94,9%)

Nordeste: 196,2 (83,1%)

Noroeste: 180,6 (76,5%)

Norte: 170,4 (72,2%)

Oeste: 192,6 (81,6%)

Pampulha: 184,4 (78,1%)

Venda Nova: 201,2 (85,3%)

Válido até 5h do dia 19/11/2024*

Choveu forte durante a madrugada em diferentes pontos da capital mineira. Na região do Barreiro, por exemplo, o volume registrado foi de 22% do volume de chuva esperado para todo o mês, ou 53 mm. Já a regional Oeste registrou 17,3%, com precipitação de 40,8 mm. Mesmo assim, a Defesa Civil não registrou chamados para ocorrências relacionadas à chuva.

Acumulado de chuva durante a madrugada de 19/11*

Barreiro: 53,0 (22,5%)

Centro Sul: 26,4 (11,2%)

Leste: 33,2 (14,1%)

Nordeste: 16,6 (7,0%)

Noroeste: 25,6 (10,8%)

Norte: 3,6 (1,5%)

Oeste: 40,8 (17,3%)

Pampulha: 12,8 (5,4%)

Venda Nova: 2,6 (1,1%)

Previsão para terça

A terça-feira (19/11) será de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas e trovoadas isoladas. Segundo a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima prevista é de 15,7 °C, e a máxima, de 30 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde.



