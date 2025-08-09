Assine
Jorge e Mateus: o que muda no trânsito com show na Arena MRV, em BH

Turnê de despedida passa por Belo Horizonte neste sábado (9/8) e exige mudanças de trânsito em ruas próximas ao estádio; linha especial de ônibus vai funcionar

Melissa Souza
09/08/2025 13:56

Agente da BHTrans
Agentes vão monitorar o trânsito para melhorar a fluidez na região do show neste sábado (9/8) crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

O show de despedida da dupla Jorge e Mateus em Belo Horizonte ocorre, neste sábado (9/8), na Arena MRV, Região Oeste. Com grande expectativa de público, a Prefeitura de BH (PBH) realiza uma operação de trânsito e transporte com agentes da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar para monitorar o trânsito na região antes, durante e ao fim do evento.

O objetivo, segundo a BHTrans, é garantir condições de segurança e orientar os pedestres. Em função da grande demanda estimada para o evento, será realizado o serviço de transporte da linha especial 4040, fazendo ligação direta entre a Arena MRV e o Centro/Savassi.

Na noite dessa sexta (8/8), foram implantadas faixas de orientação, sinalizações de reservas de áreas – proibição de estacionamento – e alteração de circulação do entorno da Arena MRV para garantir a fluidez do trânsito no dia do evento. Confira as alterações realizadas neste sábado:

Implantação de inversão de circulação

  • Ruas Zilka Monteiro Pena, Nevada, Sebastião Fernandes Brandão e Visconde de Mauá, Evangelina Prates, no Bairro Califórnia
  • Ruas José Mota Costa e Gentil Portugal do Brasil, até a entrada do Condomínio Mundi, no Bairro Camargos
  • Ruas Prateada e Lilás, no Bairro João Pinheiro

Interdições

Serão realizadas interdições com controle de acesso dos veículos de moradores pelos Staff/Arena MRV nas vias do entorno do estádio, no bairro Califórnia:

  • Rua Cristina Maria de Assis, entre as ruas José Cláudio Sanches e Provisória
  • Rua Crepúsculo, entre as ruas José Cláudio Sanches e Cristina Maria de Assis
  • Rua Walfrido Mendes, entre as ruas Margarida de Assis Fonseca e Romualdo Cançado Netto
  • Rua Romualdo Cançado Netto, entre as ruas Augusto Ferreira e Walfrido Mendes
  • Rua Hélio Rabelo, entre as ruas Walfrido Mendes e Margarida de Assis Fonseca
  • Rua Margarida de Assis Fonseca, entre as ruas Sebastião Fernandes Brandão e Ernesto Pereira
  • Rua Evangelina Prates, entre as ruas Margarida de Assis Fonseca e Nevada

Conforme a demanda de veículos, poderá ser implantada uma pista reversível operacional no contrafluxo da Via Expressa, entre o viaduto do Anel Rodoviário e a Rua Gentil Portugal do Brasil. Essa mudança vai ocorrer durante a chegada ao estádio para melhorar a fluidez do trânsito para quem não deseja acessar a Arena MRV e segue em direção à Contagem (MG).

Como chegar ao estádio?

Os veículos vão acessar os estacionamentos da Arena MRV utilizando a rampa de acesso do estádio, no sentido Contagem. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e orientações dos agentes da Unidade Integrada de Trânsito, devido à movimentação de pedestres na região. Os portões dos estacionamentos serão abertos três horas antes do início da partida.

Será realizada uma sinalização com cones e fita zebrada na faixa da direita da marginal da Via Expressa, no sentido BH, permitindo o deslocamento seguro de pedestres a partir da estação do metrô Eldorado até a Rua Gentil Portugal do Brasil, acessando o estádio pelo Elevado da Massa.

Para os pedestres que desejam atravessar a Via Expressa, foi implantado um semáforo próximo à escadaria, que opera apenas durante os eventos no estádio.

Como sair do estádio?

A saída do estádio, no sentido BH, será feita pelo retorno no Elevado da Massa, que 30 minutos antes do término dos eventos começa a operar em mão única no sentido Bairro Camargos. A circulação volta ao normal no viaduto após todos os veículos deixarem os estacionamentos.

Será implantado um gradeamento para garantir a segurança no deslocamento dos pedestres no Elevado da Massa. O elevado vai operar com um trecho para os veículos que deixam o estacionamento, no sentido Camargos, e outro trecho gradeado para o fluxo dos pedestres.

Conforme a demanda de veículos, poderá ser implantada operação de contrafluxo na saída dos estacionamentos, permitindo que os veículos utilizem a alça de acesso ao estádio, no sentido contrário, seguindo para a pista central da Via Expressa, no sentido Belo Horizonte.

Para realização da operação contrafluxo, um novo semáforo foi implantado na Via Expressa, no sentido Contagem, próximo à rampa de acesso ao estádio. O equipamento vai operar apenas durante a saída de eventos na Arena MRV, para reter o fluxo de veículos no sentido Contagem.

E quem vai de ônibus?

Será realizado o serviço de transporte especial com a linha 4040. As partidas vão ocorrer na Via Expressa, em frente à Arena MRV, sentido Contagem.

As viagens terão intervalos de 15 minutos, das 23h30 de sábado (9) às 0h45 de domingo (10). Agentes de trânsito organizarão o embarque e as viagens poderão ter início de acordo com a demanda no local.

A linha seguirá pela Via Expressa até a área Central e a região da Savassi. Será realizado desembarque na Avenida Amazonas, 322, no Centro, e na Avenida Cristóvão Colombo, 287, na Savassi. O pagamento da passagem poderá ser feito pelo Cartão BHBUS, utilizando o QR Code do aplicativo BHBUS+ e por dinheiro.

Táxi

Na chegada ao estádio, todos os desembarques de táxi devem ser realizados na Via Expressa, próximo à escadaria (sentido Contagem).

  • Rua José Cláudio Sanches, esquina de rua Cristina Maria de Assis, no bairro Califórnia
  • Rua João Batista Vieira, entre as ruas das Pérolas e das Ostras, no bairro Camargos
  • Rua João Batista Vieira, entre as ruas Gentil Portugal e das Pérolas
  • Avenida Cícero Idelfonso, entre as ruas Felisberta Camargos e Maria Francisca de Carvalho, no bairro Califórnia

Metrô

As estações do metrô Eldorado, Cidade Industrial e Vila Oeste dão acesso à Arena MRV. A melhor opção é a Eldorado, com estrutura mais ampla. Após a estação, o deslocamento dos pedestres até a Arena MRV, de 1,5 quilômetro, será coneado e sinalizado.

Veículo fretados

Os ônibus e vans fretados terão pontos de desembarque nos seguintes locais:

  • Rua Zilka Monteiro Pena, entre as ruas Francisco Teles e Benjamim José dos Santos, no bairro Califórnia
  • Rua Walfrido Mendes, entre as ruas Margarida de Assis Fonseca e Romualdo Cançado Neto, no bairro Califórnia

Outros meios de transporte

Veículos de app e carona poderão embarcar nos seguintes locais:

  • Via Expressa, do lado oposto à escadaria da Praça dos torcedores, sentido Belo Horizonte
  • Avenida Vereador Cícero Idelfonso, entre as ruas Felisberta Camargos e Maria Francisca de Carvalho, no sentido BR-040

A Arena MRV disponibiliza 120 vagas em bicicletários no estacionamento coberto, com entrada pela via marginal e um serviço de ônibus executivo (Conexão Arena MRV) para atender várias regiões da cidade. O acesso às 2.150 vagas de estacionamento deve ser feito apenas pela Via Expressa, e com compra antecipada.

Pessoas com deficiência

Será realizado um serviço gratuito para acesso de pessoas com deficiência a partir da estação de metrô Eldorado, na Rua dos Bonifácios (Praça Relógio do Sol), até a Arena MRV, na Rua Cristina Maria de Assis, próximo ao portão A e à esplanada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No final da partida, o embarque será na Rua Cristina Maria de Assis, em frente ao Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Minas Gerais, para retorno ao metrô Eldorado.

