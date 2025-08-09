Jorge e Mateus: o que muda no trânsito com show na Arena MRV, em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O show de despedida da dupla Jorge e Mateus em Belo Horizonte ocorre, neste sábado (9/8), na Arena MRV, Região Oeste. Com grande expectativa de público, a Prefeitura de BH (PBH) realiza uma operação de trânsito e transporte com agentes da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar para monitorar o trânsito na região antes, durante e ao fim do evento.

O objetivo, segundo a BHTrans, é garantir condições de segurança e orientar os pedestres. Em função da grande demanda estimada para o evento, será realizado o serviço de transporte da linha especial 4040, fazendo ligação direta entre a Arena MRV e o Centro/Savassi.

Na noite dessa sexta (8/8), foram implantadas faixas de orientação, sinalizações de reservas de áreas – proibição de estacionamento – e alteração de circulação do entorno da Arena MRV para garantir a fluidez do trânsito no dia do evento. Confira as alterações realizadas neste sábado:

Implantação de inversão de circulação

Ruas Zilka Monteiro Pena, Nevada, Sebastião Fernandes Brandão e Visconde de Mauá, Evangelina Prates, no Bairro Califórnia



Ruas José Mota Costa e Gentil Portugal do Brasil, até a entrada do Condomínio Mundi, no Bairro Camargos



Ruas Prateada e Lilás, no Bairro João Pinheiro

Interdições

Serão realizadas interdições com controle de acesso dos veículos de moradores pelos Staff/Arena MRV nas vias do entorno do estádio, no bairro Califórnia:

Rua Cristina Maria de Assis, entre as ruas José Cláudio Sanches e Provisória



Rua Crepúsculo, entre as ruas José Cláudio Sanches e Cristina Maria de Assis



Rua Walfrido Mendes, entre as ruas Margarida de Assis Fonseca e Romualdo Cançado Netto



Rua Romualdo Cançado Netto, entre as ruas Augusto Ferreira e Walfrido Mendes



Rua Hélio Rabelo, entre as ruas Walfrido Mendes e Margarida de Assis Fonseca



Rua Margarida de Assis Fonseca, entre as ruas Sebastião Fernandes Brandão e Ernesto Pereira



Rua Evangelina Prates, entre as ruas Margarida de Assis Fonseca e Nevada

Conforme a demanda de veículos, poderá ser implantada uma pista reversível operacional no contrafluxo da Via Expressa, entre o viaduto do Anel Rodoviário e a Rua Gentil Portugal do Brasil. Essa mudança vai ocorrer durante a chegada ao estádio para melhorar a fluidez do trânsito para quem não deseja acessar a Arena MRV e segue em direção à Contagem (MG).

Como chegar ao estádio?

Os veículos vão acessar os estacionamentos da Arena MRV utilizando a rampa de acesso do estádio, no sentido Contagem. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e orientações dos agentes da Unidade Integrada de Trânsito, devido à movimentação de pedestres na região. Os portões dos estacionamentos serão abertos três horas antes do início da partida.

Será realizada uma sinalização com cones e fita zebrada na faixa da direita da marginal da Via Expressa, no sentido BH, permitindo o deslocamento seguro de pedestres a partir da estação do metrô Eldorado até a Rua Gentil Portugal do Brasil, acessando o estádio pelo Elevado da Massa.

Para os pedestres que desejam atravessar a Via Expressa, foi implantado um semáforo próximo à escadaria, que opera apenas durante os eventos no estádio.

Como sair do estádio?

A saída do estádio, no sentido BH, será feita pelo retorno no Elevado da Massa, que 30 minutos antes do término dos eventos começa a operar em mão única no sentido Bairro Camargos. A circulação volta ao normal no viaduto após todos os veículos deixarem os estacionamentos.

Será implantado um gradeamento para garantir a segurança no deslocamento dos pedestres no Elevado da Massa. O elevado vai operar com um trecho para os veículos que deixam o estacionamento, no sentido Camargos, e outro trecho gradeado para o fluxo dos pedestres.

Conforme a demanda de veículos, poderá ser implantada operação de contrafluxo na saída dos estacionamentos, permitindo que os veículos utilizem a alça de acesso ao estádio, no sentido contrário, seguindo para a pista central da Via Expressa, no sentido Belo Horizonte.

Para realização da operação contrafluxo, um novo semáforo foi implantado na Via Expressa, no sentido Contagem, próximo à rampa de acesso ao estádio. O equipamento vai operar apenas durante a saída de eventos na Arena MRV, para reter o fluxo de veículos no sentido Contagem.

E quem vai de ônibus?

Será realizado o serviço de transporte especial com a linha 4040. As partidas vão ocorrer na Via Expressa, em frente à Arena MRV, sentido Contagem.

As viagens terão intervalos de 15 minutos, das 23h30 de sábado (9) às 0h45 de domingo (10). Agentes de trânsito organizarão o embarque e as viagens poderão ter início de acordo com a demanda no local.

A linha seguirá pela Via Expressa até a área Central e a região da Savassi. Será realizado desembarque na Avenida Amazonas, 322, no Centro, e na Avenida Cristóvão Colombo, 287, na Savassi. O pagamento da passagem poderá ser feito pelo Cartão BHBUS, utilizando o QR Code do aplicativo BHBUS+ e por dinheiro.

Táxi

Na chegada ao estádio, todos os desembarques de táxi devem ser realizados na Via Expressa, próximo à escadaria (sentido Contagem).

Rua José Cláudio Sanches, esquina de rua Cristina Maria de Assis, no bairro Califórnia



Rua João Batista Vieira, entre as ruas das Pérolas e das Ostras, no bairro Camargos



Rua João Batista Vieira, entre as ruas Gentil Portugal e das Pérolas



Avenida Cícero Idelfonso, entre as ruas Felisberta Camargos e Maria Francisca de Carvalho, no bairro Califórnia

Metrô

As estações do metrô Eldorado, Cidade Industrial e Vila Oeste dão acesso à Arena MRV. A melhor opção é a Eldorado, com estrutura mais ampla. Após a estação, o deslocamento dos pedestres até a Arena MRV, de 1,5 quilômetro, será coneado e sinalizado.

Veículo fretados

Os ônibus e vans fretados terão pontos de desembarque nos seguintes locais:

Rua Zilka Monteiro Pena, entre as ruas Francisco Teles e Benjamim José dos Santos, no bairro Califórnia



Rua Walfrido Mendes, entre as ruas Margarida de Assis Fonseca e Romualdo Cançado Neto, no bairro Califórnia

Outros meios de transporte

Veículos de app e carona poderão embarcar nos seguintes locais:

Via Expressa, do lado oposto à escadaria da Praça dos torcedores, sentido Belo Horizonte



Avenida Vereador Cícero Idelfonso, entre as ruas Felisberta Camargos e Maria Francisca de Carvalho, no sentido BR-040

A Arena MRV disponibiliza 120 vagas em bicicletários no estacionamento coberto, com entrada pela via marginal e um serviço de ônibus executivo (Conexão Arena MRV) para atender várias regiões da cidade. O acesso às 2.150 vagas de estacionamento deve ser feito apenas pela Via Expressa, e com compra antecipada.

Pessoas com deficiência

Será realizado um serviço gratuito para acesso de pessoas com deficiência a partir da estação de metrô Eldorado, na Rua dos Bonifácios (Praça Relógio do Sol), até a Arena MRV, na Rua Cristina Maria de Assis, próximo ao portão A e à esplanada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No final da partida, o embarque será na Rua Cristina Maria de Assis, em frente ao Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Minas Gerais, para retorno ao metrô Eldorado.

