BR-040 passa por obras nesta sexta (8/8); veja trechos

A BR-040 irá passar por obras durante a madrugada desta sexta-feira (8/8). Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, as atividades serão executadas do km 549 ao km 550, próximo ao acesso a Macacos, distrito de Nova Lima, e do km 544 ao km 545, ambos no sentido Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Ainda de acordo com a concessionária, os trabalhos serão realizados entre 20h e 5h. Durante a execução, haverá interdição parcial de pista, com sinalização e apoio das equipes operacionais da concessionária.



“É fundamental que os motoristas redobrem a atenção à sinalização temporária e sigam as orientações das equipes em pista, reduzindo a velocidade para salvar vidas, tanto dos usuários quanto dos trabalhadores que atuam na rodovia”, explica o gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Maurício Cavalli.



Os serviços poderão ser reprogramados em caso de chuva ou de questões operacionais. A concessionária reforça que as condições da rodovia em tempo real podem ser consultadas pelo telefone 0800 003 1040 (24h), pelo canal do WhatsApp ou no perfil do X (@eprviamineira).

Cronograma

Sexta-feira, 8 de agosto

Das 20h às 5h

Trechos:

Nova Lima: do km 549 ao km 550 – próximo ao acesso a Macacos – interdição parcial no sentido Juiz de Fora

BH/Nova Lima: do km 544 ao km 545 – região da Mutuca – interdição parcial no sentido Juiz de Fora

