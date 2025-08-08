Assine
MINAS GERAIS

BR-040 passa por obras nesta sexta (8/8); veja trechos

Durante a madrugada, haverá interdição parcial de pista em alguns trechos, no sentido Juiz de Fora

Maria Antônia Rebouças*
Repórter
08/08/2025 19:33

Radar na BR-040, no município de Congonhas: foto mostra equipamento em primeiro plano e veículos trafegando pela estrada
Obras na BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, nesta sexta. (Foto meramente ilustrativa) crédito: Euler Junior/EM/D.A.Press

A BR-040 irá passar por obras durante a madrugada desta sexta-feira (8/8). Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, as atividades serão executadas do km 549 ao km 550, próximo ao acesso a Macacos, distrito de Nova Lima, e do km 544 ao km 545, ambos no sentido Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Ainda de acordo com a concessionária, os trabalhos serão realizados entre 20h e 5h. Durante a execução, haverá interdição parcial de pista, com sinalização e apoio das equipes operacionais da concessionária.


“É fundamental que os motoristas redobrem a atenção à sinalização temporária e sigam as orientações das equipes em pista, reduzindo a velocidade para salvar vidas, tanto dos usuários quanto dos trabalhadores que atuam na rodovia”, explica o gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Maurício Cavalli.

Os serviços poderão ser reprogramados em caso de chuva ou de questões operacionais. A concessionária reforça que as condições da rodovia em tempo real podem ser consultadas pelo telefone 0800 003 1040 (24h), pelo canal do WhatsApp ou no perfil do X (@eprviamineira).

Cronograma

Sexta-feira, 8 de agosto
Das 20h às 5h
Trechos:

  • Nova Lima: do km 549 ao km 550 – próximo ao acesso a Macacos – interdição parcial no sentido Juiz de Fora

  • BH/Nova Lima: do km 544 ao km 545 – região da Mutuca – interdição parcial no sentido Juiz de Fora

