espaço do leitor

URUBU ESTROPIADO

08/08/2025 04:00

“Um urubu pode alcançar em seu voo aproximadamente 4 mil metros de altura, que quase impossibilitam que essa ave seja atingida por qualquer objeto atirado do solo. Entretanto, um urubu arrogante, se sentindo invulnerável, foi atingido em cheio quando sobrevoava Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, por uma bola chutada num pênalti, em jogo pela Copa do Brasil, por um jogador do Flamengo – oh, ironia das ironias! –, time que tem o urubu como mascote. O Galo mineiro, seguro em seu poleiro na Arena MRV, presenciou o exato momento em que o urubu caiu todo estropiado aos seus pés, por ter se esquecido de que a arrogância precede a queda.”

TÚLLIO MARCO SOARES CARVALHO
Bauru – SP

