Há menos de dois anos, outro meteoro cortou o céu do Alto Paranaíba

Meteoro sobre a cidade de Lagoa da Prata (foto: Reprodução/Clima Ao Vivo)



O meteorito foi encontrado setembro de 2020, no município de Tiros, quatro meses depois que um meteoro explodiu e foi visto por moradores de várias cidades em maio daquele ano. Há menos de dois anos, a passagem pelo céu de um meteorito chamou a atenção de moradores das cidades como Patos de Minas, Lagoa da Prata e Tiros. Três meteoritos foram encontrados nos últimos 100 anos na região do Alto Paranaíba. Contudo, especialista afirmou que não é algo especialmente comum nestas localidades, e que esse tipo de avistamento acontece em várias partes do mundo.



Após o avistamento, o responsável pelo observatório IDS em Patos de Minas, Ivan Soares, contou que houve buscas por alguns dias, mas que os fragmentos foram encontrados sem querer por um trabalhador rural. “Ele estava andando e batendo pastos da fazenda e o achou”, disse Soares.



O sólido tinha cerca de 400g e era escuro, mas com brilho que lembrava vidro. Análises feitas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) mostraram que o meteorito é um acondrito do tipo eucrito, ou seja, um meteorito rochoso da crosta de um dos maiores asteroides do Sistema Solar, e possivelmente foi lançado devido a um grande impacto no polo sul do asteroide. Eles são bastante parecidos com basaltos. O asteroide do qual o meteorito recolhido em Tiros veio foi identificado como Vesta.



Sobre a entrada de meteoros na atmosfera, Ivan Soares afirmou que se trata de uma coincidência ter havido dois tão visíveis e com explosões audíveis na região de Patos de Minas. “Isso acontece bastante, esse tipo de avistamento (do rastro de luz). Dessa magnitude (com grande visibilidade e explosão tão alta) costuma demorar muito para acontecer”, afirmou.



Ainda segundo Soares, muitos outros meteoritos são desintegrados na atmosfera terrestres em várias partes do globo todos os anos, muitas vezes de maneira imperceptível.