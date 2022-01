Meteoro: população relata sustos e desinformação após explosão no céu

Meteoro foi visto no Triângulo e Alto Paranaíba (foto: Reprodução/Ivan Soares/Obs IDS/Bramon) Moradores de cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em que a explosão de um meteoro pôde ser vista relatam susto, confusão e desinformação desde a noite de sexta-feira (15/1). Apesar do fenômeno ter sido amplamente acompanhado em vários locais, não há confirmações de que qualquer parte sólida tenha caído em terra.



A população de cidades como Perdizes, Santa Juliana, Pedrinópolis, Patos de Minas, Iraí de Minas viram com mais nitidez o rastro de luz e o som alto da explosão do meteoro, por volta das 21h de ontem. A população de cidades como Perdizes, Santa Juliana, Pedrinópolis, Patos de Minas, Iraí de Minas viram com mais nitidez o rastro de luz e o som alto da explosão do meteoro, por volta das 21h de ontem.



Ela contou ainda que, horas depois, houve boataria de que o meteoro havia caído no município. “Chegaram a dizer que um pedaço do meteoro tinha destruído um das estátuas das perdizes aqui na cidade”. Na entrada da cidade há um monumento em forma de duas aves perdizes gigantes, por conta do nome da localidade.



O empresário Guilherme Alves, em Iraí de Minas, afirmou que via televisão e que também se assustou com a explosão. “O clarão nem me chamou a atenção, foi o barulho que me assustou”, contou. O homem não quis sair de casa e procurou informações na internet por meio do celular e relatou que ninguém havia entendido o que aconteceu. “Muita gente sentiu tudo balançar na cidade, como uma explosão forte. Muita gente achou que fosse bomba ou fogos de artifício”.



Em Pedrinópolis, a professora Patrícia Bessa contou que se impressionou com a luz e o barulho. “Estava na rua e vi uma bola vermelha caindo, depois veio o estrondo”, disse. Houve ainda boatos de ataque a caixas eletrônicos na cidade. “Aqui em casa veio um barulho, parecendo que estavam explodindo um banco, e um clarão forte também”, disse a auxiliar de limpeza Jacqueline Oliveira.



Gerente de uma fazenda em Pedrinópolis, Maciel Luciano afirmou que muitas portas e janelas de várias casas tremeram. “Minha filha estava com som ligado, não percebeu o que tinha acontecido, mas sentiu a janela do quarto tremer e me procurou dizendo que tinha alguém mexendo na janela”, contou.



Segundo informações da Bramon - Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, ainda não há registros de que algum pedaço tenha tocado o chão. Com os primeiros levantamentos, o meteoro pode ter explodido a mais de 20 quilômetros do solo e se houver fragmentos, eles podem ter caído em uma extensa área entre as cidades de Patrocínio, Araxá e Uberlândia.