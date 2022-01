Especialistas: pedaços do meteoro que caiu em MG podem ser encontrados

Meteoro explode no céu das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (foto: Ivan Soares / Bramon)

, incluindo no Distrito Federal, foi analisado pela Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) e de acordo com a instituição há um "um forte indício que a rocha pode ter gerado meteoritos, que são os fragmentos de rocha espacial que resiste à passagem atmosférica e atingem o solo". O meteoro que caiu em Minas Gerais e que pôde ser visto em várias cidades

Segundo os pesquisadores, é possível que pedaços da rocha espacial que atravessaram a atmosfera da Terra sejam encontrados entre as cidades de Perdizes, em São Paulo, e Araxá, em Minas Gerais. No entanto, os cálculos que determinam o tamanho do objeto ainda estão sendo feitos pela Bramon. Os estudiosos chegaram à conclusão após analisarem a trajetória do bólido, ou seja, um meteoro muito luminoso, que foi visto no céu às 20:53 (horário de Brasília) dessa sexta (14/01).