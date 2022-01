Meteoro explode no céu das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

Luz e som da explosão foram vistos em várias cidades de Minas Gerais (foto: Reprodução/Ivan Soares/Obs IDS/Bramon)

Luz e som da explosão de meteoro são vistos em várias cidades de Minas Gerais



Vídeo: Reprodução WhatsApp pic.twitter.com/troyTA1EI3 — Estado de Minas (@em_com) January 15, 2022

Um meteoro explodiu no céu da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba e chamou a atenção de moradores na noite desta sexta-feira (15/1). Apesar do clarão e do som da explosão terem assustado a população de várias cidade, não houve ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros sobre danos por um possível queda no solo.