Objeto desconhecido cai do céu e assusta moradores no interior de Minas

Um estrondo repentino, cavalos em alvoroço e uma nuvem de poeira levantada no ar. Assim começou a manhã do último sábado (2/8) em um sítio da zona rural de Tabuleiro, na Zona da Mata mineira. Um objeto não identificado caiu do céu e atingiu o telhado de um curral de concreto por volta das 11h50, deixando o local danificado. Apesar do impacto, ninguém se feriu.

O episódio foi registrado por câmeras de segurança da propriedade e levantou a suspeita de que o material encontrado seja um meteorito, fragmento de rocha que sobrevive à travessia da atmosfera terrestre e atinge o solo. A família deve encaminhar os restos do objeto para análise na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que ainda não confirmou oficialmente o recebimento do material.

A engenheira eletricista Ramires Lopes, de 27 anos, sobrinha da proprietária do sítio, conta que sua tia estava sozinha na casa no momento da queda. Ela ouviu um barulho muito alto vindo do lado de fora e, ao sair, encontrou os animais assustados e uma densa poeira no ar, próxima ao curral. No chão, foi possível ver o concreto danificado e a cobertura do curral quebrada.

A família encontrou quatro fragmentos: um maior, escuro e com aparência de ter sido queimado, e outros três menores, mais claros. Segundo Ramires, o objeto maior parece uma rocha carbonizada. Já os menores lembram pedras comuns, mas sem sinais visíveis de queima.

A tia, assustada, preferiu não tocar imediatamente nos objetos. Para a família, não há dúvidas de que o impacto veio do alto e não foi causado por algo arremessado ou lançado, uma vez que não há construções elevadas ou movimento próximo que justifiquem o ocorrido.

Diante da possibilidade de se tratar de um meteorito, a família procurou especialistas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), para onde pretendem enviar os fragmentos.

Chuva de meteoros

O fenômeno ocorreu justamente durante o período de maior atividade de duas importantes chuvas de meteoros: a Delta Aquáridas do Sul e a Alpha Capricornídeos. Ambas cruzaram o céu brasileiro entre o fim de julho e o início de agosto, com pico de atividade nos dias 30 e 31 de julho.

Essas chuvas são causadas por fragmentos de cometas antigos que entram na atmosfera terrestre, queimando-se no processo e gerando rastros luminosos visíveis os chamados meteoros ou “estrelas cadentes”.

De acordo com o mestrando da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e monitor do grupo de astronomia da instituição, Hugo Vieira, há uma possibilidade de que o objeto encontrado em Tabuleiro tenha relação com essas chuvas. Ele explica que tanto a Delta Aquáridas quanto a Alpha Capricornídeos estavam ativas no período, sendo que a primeira registrava uma média de até 25 meteoros por hora no auge.

Hugo ressalta que, embora a maioria dos meteoroides seja destruída ao entrar na atmosfera, alguns podem ser grandes o suficiente para resistir à queima e atingir o solo é quando recebem o nome de meteoritos.

No caso da queda em Tabuleiro, ele considera mais provável que o objeto tenha origem na chuva Delta Aquáridas, devido à maior taxa de atividade. “O fragmento maior parece carbonizado, o que pode indicar que passou pela atmosfera. Mas só uma análise da composição química vai permitir confirmar se é mesmo um meteorito”, observa o pesquisador, mas reforça que apenas testes laboratoriais podem confirmar se o fragmento tem origem extraterrestre.

Já o professor aposentado Renato Las Casas, do Departamento de Física da UFMG, avalia a hipótese com cautela. Para ele, o objeto encontrado não apresenta características compatíveis com meteoritos típicos.

Segundo o professor, meteoritos são geralmente muito densos e pesados, e desenvolvem uma crosta de fusão escura devido ao calor intenso durante a travessia atmosférica. “Pelas imagens que recebi, o objeto não parece ter a densidade esperada e também não apresenta essa crosta. A coloração e o aspecto são diferentes do que se espera de um meteorito verdadeiro”.

Renato explica ainda que, embora seja comum a entrada de meteoroides na atmosfera, o que origina os meteoros, é extremamente raro que fragmentos sobrevivam à queima e atinjam o solo, principalmente com força suficiente para danificar estruturas. “Quando isso ocorre, geralmente os fragmentos têm o tamanho de um grão de arroz. Meteoritos grandes o bastante para causar impacto são exceções”.

Ainda assim, o professor não descarta completamente uma relação com as chuvas de meteoros. “Existe uma chance, sim, principalmente por conta do período. Mas, pelas características apresentadas, me parece improvável que seja um meteorito”.

Meteoros, meteoroides e meteoritos: entenda a diferença

Meteoroide: pequeno fragmento de rocha ou metal que viaja pelo espaço.

Meteoro: o rastro luminoso gerado pela queima do meteoroide ao entrar na atmosfera.

Meteorito: o que resta do meteoroide se ele sobrevive à travessia atmosférica e atinge o solo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Expectativa por respostas

Enquanto aguarda retorno das universidades, a família mantém o material armazenado. Ramires explica que nunca haviam presenciado algo parecido na propriedade e que o episódio despertou tanto susto quanto curiosidade. A família segue em busca de confirmação científica para saber se o fragmento que caiu do céu em Tabuleiro veio, de fato, do espaço.

Se a análise comprovar que se trata de um meteorito, o caso será um dos raros registros do tipo em Minas Gerais.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice