Observatório registra passagem de meteoro brilhante pelo Sul de Minas

Imagem de meteoro captado pelo Observatório do Pico dos Dias, em Brazópolis (foto: Divulgação/Observatório do Pico dos Dias)

O Observatório do Pico dos Dias, em Brazópolis, no Sul de Minas, divulgou na terça-feira (5) o registro de um meteoro brilhante que passou pela região na noite de 4 de julho.









LEIA TAMBÉM - Meteoro explode no céu das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba Apesar de ser considerado um evento astronômico comum, uma imagm nítida como a captada pelas câmeras do observatório é muito difícil, segundo o coordenador Saulo Gargaglioni.





Uma das câmeras que fez a foto é do modelo All Sky, que consegue captar todo o céu com uma lente olho de peixe. Outros equipamentos ajudaram a gravar o momento.





LEIA MAIS 12:16 - 20/01/2022 Diretor de 'Não Olhe Para Cima' faz piada com meteoro que caiu em Minas

18:21 - 16/01/2022 Especialistas: pedaços do meteoro que caiu em MG podem ser encontrados "A imagem dessas câmeras combinada com a imagem de outras câmeras do programa de monitoramento de meteoros da rede Exoss, em parceria com o Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), pode determinar a trajetória, altura, velocidade e o possível local que esse meteoro pode ser caído", explicou o coordenador.









LEIA TAMBÉM - Meteoro: população relata sustos e desinformação após explosão no céu Conforme Gargaglioni, câmeras posicionadas a 60 km podem oferecer informações detalhadas a partir de cálculos matemáticos.





O que causa um meteoro?





Meteoro é um evento luminoso provocado pela entrada de um corpo celeste na atmosfera da Terra. O objeto se desintegra durante a passagem e causa o brilho visto no ceu à noite.





Os fragmentos do meteoro, também conhecidos como meteoritos, às vezes são coletados no solo terrestre.





"Estes efeitos brilhantes podem ocorrer na atmosfera diariamente, porém a maioria dos eventos não são registrados nos céus devido à ocorrência diurna e em regiões isoladas", diz Saulo.





As imagens captadas estão sendo analisadas pelo Observatório Pico dos Dias.