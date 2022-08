Observatório de Brazópolis registra meteoro brilhante

Registro foi feito em Brazópolis, mas meteoro foi visto em São Paulo e cidades mineiras (foto: Observatório do Pico dos Dias) Um meteoro brilhante foi registrado por câmeras na madrugada desta quarta-feira (3/8) passando pelo céu de Brazópolis, no Sul de Minas. O registro foi feito por volta das 5h pelo Observatório Pico dos Dias, gerenciado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica/MCTI.

Caminho que o meteoro fez (foto: Observatório do Pico dos Dias)

De acordo com relatos de testemunhas, o evento apontava para uma magnitude (escala que se usa para medir o brilho das estrelas) estimada em -8, em uma altitude aproximada de 100 km, quando iniciou sua trajetória descendente e apresentou um forte clarão.





“Para uma ideia de comparação, o Sol tem a medida de intensidade de brilho (magnitude) de -22. No céu, em período noturno, o planeta Vênus, um dos objetos que mais se pode ver brilhante no céu, tem magnitude em torno de -4. Sirius, a estrela mais brilhante, tem magnitude -1,5. E a Lua cheia -12. O meteoro então foi bem brilhante, com magnitude de -8”, explica Saulo Gargaglioni.

A imagem a seguir, em uma análise da Rede Exoss de astronomia cidadã que atua em conjunto com o Laboratório Nacional de Astrofísica e com diversas instituições científicas, voltada para o estudo de meteoros e bólidos, apresenta a possível trajetória do meteoro. As análises estão em andamento para refinar os dados iniciais.

Segundo meteoro em um mês





Outro meteoro brilhante foi captado no céu de Brazópolis há um mês, na noite do dia 4 de julho. O registro foi feito às 23h37, pelas câmeras do mesmo Observatório do Pico dos Dias.





Esse meteoro também foi registrado em outras câmeras do programa de monitoramento de uma rede que realiza pesquisas com meteoros no país.

(Iago Almeida / Especial ao EM)