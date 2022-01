Meteorologia: chuvas em Minas serão menos intensas do que em São Paulo

Chuvas em Minas não são causadas pela ZCAS nesta semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo desde sábado (29/1), não devem chegar a Minas Gerais com a mesma intensidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno que está no céu paulista é o mesmo que passou pela Bahia, em dezembro, e por Minas no início de janeiro.

Segundo a meteorologista do Inmet, Anet Fernandes, a ZCAS geralmente aparece entre os meses de novembro e janeiro. "A Zona de convergência do Atlântico Sul atuou no Sul da Bahia e Norte de Minas no fim de dezembro, depois na região mais central de Minas, no início de janeiro e, agora, em São Paulo".

Apesar de serem estados vizinhos, as chuvas de São Paulo não devem chegar a Minas com a mesma intensidade. "Tem chance de volume expressivo aqui em Minas, mas não tão forte quanto foi no fim de semana paulista. Por aqui, essa semana será de tempo instável e com chuvas em todo o estado", diz Anet.

O volume de chuvas previsto para o estado não está associado à ZCAS, entretanto, será intenso, por isso os mineiros devem manter a atenção aos riscos geológicos. "As chuvas não serão gritantes como no início do mês, mas pedimos que a população mantenha a atenção e fique atenta aos comunicados da Defesa Civil, pois não é preciso tanta chuva para termos problemas."

"Ter chuvas frequentes, por dias consecutivos, que provavelmente é o caso desta semana, mesmo não tendo alagamentos, o solo saturado, principalmente em região de encosta, o que pode causar deslizamentos. Fiquem atentos, a semana será de tempo instável", afirma.

Em Belo Horizonte, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco geológico para cinco regionais nesta segunda-feira (31/1). As regiões Centro-Sul, Leste, Nordeste e Norte têm alerta de forte risco, já a regional Venda Nova, está com aviso moderado.

A previsão é que o fenômeno ZCAS se dissipe em São Paulo entre hoje e amanhã. Para os próximos 15 dias, não há indícios de uma nova formação da Zona de Convergência no país.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.