Diretor de 'Não Olhe Para Cima' faz piada com meteoro que caiu em Minas

Fragmento de meteoro que caiu em Minas Gerais no dia 14 de janeiro foi anunciado no valor de R$ 15.900,00 (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Adam McKay, diretor do sucesso "Não Olhe Para Cima", filme da Netflix que estreou em dezembro do ano passado, resolveu brincar com a queda do meteoro em Minas Gerais no último sábado (15/1) . O longa conta a história de dois astrônomos que descobrem um meteorito que vai colidir com a Terra e exterminar todos os ocupantes do planeta.