Gonçalo Roque, 87, diretor de auditório do SBT e parceiro do apresentador Silvio Santos por 50 anos, foi internado na noite do último sábado (18) após desmaiar em um restaurante da zona sul de São Paulo.





Roque almoçava com a família, e após o acontecido, foi levado pela esposa Janilda Nogueira ao hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo, onde um sangramento intracraniano foi detectado.





"Ele está estável, fazendo mais exames detalhados, pois quando chegamos ao pronto-socorro foram realizados exames de raios-X", disse a mulher de Roque em nota enviada pela assessoria de imprensa do SBT.





"Os médicos detectaram um pequeno sangramento no crânio frontal . Ele passou a noite bem", concluiu Janilda na nota. Um novo boletim médico deve ser divulgado nas próximas horas.





Não é a primeira vez que o fato acontece. Em 2017, Roque foi internado para tratar de problemas na cabeça, especialmente após ter uma hidrocefalia detectada.





Roque trabalha com Silvio Santos desde os anos 1970 e é, oficialmente, o primeiro funcionário do SBT, onde trabalha até os dias de hoje na organização do público para participar de programas de auditório.





Especialmente nos anos 1990, Roque ficou famoso por aparecer frequentemente no vídeo durante o famoso programa Topa Tudo por Dinheiro (1991-2001). Roque também foi político e chegou a ser vereador na cidade de Carapicuíba (SP) por três mandatos.