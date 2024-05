O cineasta Toni Venturi morreu nesse sábado (18), aos 68 anos, após passar mal enquanto nadava em uma praia no litoral de São Paulo. A informação foi confirmada pela atriz Débora Duboc, esposa do cineasta.



“Informo aos colegas e amigos que o cineasta Toni Venturi faleceu na tarde de hoje, 18, aos 68 anos, na localidade de Barra do Una, no município de São Sebastião. Toni, sentiu-se mal enquanto nadava na praia local”, diz trecho do comunicado.



O cineasta passava o fim de semana com a família em São Sebastião, no litoral de São Paulo.



Toni Venturi dirigiu longas como A Comédia Divina (2017), Cabra-Cega (2005) e Latitude Zero (2002).