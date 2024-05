Henrique & Juliano é a dupla que está a mais tempo no ranking dos mais ouvidos do YouTube Brasil

Dezoito artistas brasileiros estão prestes a bater o recorde dos mais ouvidos no YouTube. Eles vão completar 400 semanas na lista dos top 100. Ao todo, isso dá cerca de sete anos e meio presentes nas paradas. Na prática, quer dizer que esses brasileiros estão no Charts desde que a ferramenta foi lançada. A maior parte desses artistas são músicos sertanejos. O YouTube faz o ranking, porém, não detalha há quanto tempo cada artista está no top 100, dizendo apenas que vão completar 400 semanas na lista dos top 100.





Quem está há mais tempo na lista é a dupla Henrique & Juliano. A parceria com Marília Mendonça, “Flor e o beija-flor”, tem mais de 645 milhões de visualizações na plataforma, lançada há oito anos. A dupla também impressiona com o hit “Vidinha de balada” e seus 538 milhões de reproduções.

O segundo lugar do ranking é da dupla Zé Neto & Cristiano. A música mais ouvida dos dois é “Largado às traças”, de seis anos atrás, com impressionantes 953 milhões de reproduções. Em seguida está “Notificação preferida”, lançada em 2018, que tem 848 milhões de visualizações no YouTube.

O top três se completa com Gusttavo Lima. O Embaixador tem mais de 580 milhões de reproduções na música “Apelido carinhoso”. Marília Mendonça e Jorge & Mateus completam a lista dos cinco artistas que estão há mais tempo na lista dos mais ouvidos.

O ranking segue com Eduardo Costa, seguido da banda Sorriso Maroto. A banda de pagode é o primeiro não sertanejo a aparecer na lista. O rapper Hungria também está no ranking. Após, mais duas duplas: Bruno & Marrone e Maiara & Maraisa, fechando a lista dos 10 mais.





O funkeiro MC Don Juan está na 11ª colocação, antes de Matheus & Kauan e Wesley Safadão. A poderosa Anitta é a 15ª artista que está há mais tempo nos charts brasileiros. Tribo da Periferia, Racionais MC's e Mc Livinho finalizam a lista.

A vasta quantidade de sertanejos na lista reafirma a consolidação e a popularidade do gênero no Brasil. No entanto, a presença de outros ritmos, como o pagode, rap, funk e forró, mostra que o brasileiro é eclético. Outra observação importante é que a música brasileira é unânime na lista dos mais ouvidos do país, deixando de fora nomes populares da música mundial.

O YouTube também ressalta que o brasileiro valoriza artistas antigos, como o grupo Racionais MCs, que surgiu na década de 1980 e, muitos anos depois, continua entre os mais populares do país. Bem como a dupla Bruno & Marrone, também surgida nos anos 1980. Mesmo mais de dois anos depois de sua morte, Marília Mendonça também continua sendo uma das artistas mais populares do Brasil.