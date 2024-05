O Rock in Rio divulgou neste sábado (18) a programação do New Dance Order, seu palco de música eletrônica. Entre as atrações, há nomes inéditos na história do evento. Deadmau5, DJ Snake, Alison Wonderland e o DJ brasileiro Mochakk são alguns dos destaques.





O festival celebra seus 40 anos na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra, na Zona Oeste do Rio, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.





VEJA O LINE-UP DO NEW DANCE ORDER





Sexta, 13 de setembro





Deadmau5 (headliner) Fatsync X Malifoo Chemical Surf Cat Dealers





14 de setembro





DJ Snake (headliner) KVSH Ownboss Liu





15 de setembro





Artbat (headliner) Mila Journèe Binary Ruback





19 de setembro





Wade (headliner) Victor Lou Gabe Illusionize





20 de setembro





Alison Wonderland (headliner) Curol X Barja Samarah Ashibah





21 de setembro





Mochakk (headliner) Beltran X Classmatic Eli Iwasa X Ratier Maz X Antdot





22 de setembro





Kaskade (headliner) Bhaskar Jetlag Dubdogz