A cantora Anitta afirmou nas redes sociais que irá se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se colocou à disposição para debater com a artista as pautas ambientais do Legislativo e ações destinadas à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. O encontro foi proposto depois que a cantora fez críticas ao Congresso em uma rede social.



Nos stories do Instagram, a cantora afirmou que tem interesse em encontrá-lo, caso a conversa seja para “resolver alguma coisa”. “Eu não tenho paciência nenhuma para ficar debatendo coisa que não vai sair do lugar”, explicou.

Veja o vídeo:



Anitta também contou que está buscando um dia para poder viabilizar esse encontro: “Eu falei [ao presidente do Senado] que estou buscando uma agenda, que agora vou começar minha turnê, mas estou buscando uma agenda pra gente se encontrar para falar disso”.

A cantora ainda levantou a discussão sobre a "esfriada" do assunto das enchentes do Rio Grande do Sul: "Isso não pode acontecer, as pessoas ainda estão sofrendo. Todo mundo cobrava dos artistas uma fala, mas nós temos que cobrar dos políticos uma ação".

“Eu não sou da política, sou cantora, mas se eu fui nas minhas redes sociais cobrar alguma coisa e ele [Pacheco] se colocou à disposição, eu acho importante”, opinou.

“Espero que a gente consiga fazer algo. Eu entendo que política é assim, uma pessoa sozinha não consegue salvar o mundo, mas uma pessoa sozinha com muita coragem pode conseguir balançar as estruturas", concluiu a cantora.





Entenda o caso

Na última sexta-feira (10/5), Anitta fez uma publicação no Instagram cobrando posicionamento do Congresso, marcando o nome de usuário de Rodrigo Pacheco. Na legenda, ela escreveu: "o Congresso brasileiro passou anos atacando o meio ambiente do nosso país. A consequência está aí. É hora de dar um basta".

A cantora ainda fez um apelo: "Meu pedido hoje, além de continuar ajudando as vítimas, é para gente se juntar para defender a natureza do nosso país. Precisamos dar um basta em tanta destruição ou vamos enfrentar coisa muito pior lá na frente".

Na sequência, ela acrescentou que não pôde realizar a marcação do perfil do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) por "questões ambientais anteriores".