SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A venda geral para ingressos do Rock in Rio 2024 começou nessa quinta-feira (23/5), e o festival já tem a maioria dos dias de apresentação esgotada. Com sete datas anunciadas, três estão disponíveis, 15, 19 e 21 de setembro.





Quem ainda está querendo participar do festival pode adquirir ingressos para apresentações de Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple, que acontecem no dia 15; Ed Sheeran, Charlie Puth e Gloria Groove, para o dia 19; e o Dia Brasil, reunião de artistas brasileiros no dia 21.





O Rock in Rio acontece nos dias 13 a 15, 19 e 20, 21 e 22 de setembro. De acordo com o festival, os ingressos para o dia 22 foram os primeiros a acabar, em apenas 37 minutos, com apresentação de Shawn Mendes, no Palco Mundo, e Mariah Carey no Sunset.





O valor dos ingressos são de R$ 795, a inteira, e R$ 397,50, a meia-entrada, para cada dia do festival. A venda geral é realizada no site da Ticketmaster.





A venda dos ingressos disponibilizados na pré-venda do Rock in Rio, iniciada nesta segunda-feira, foi esgotada em duas horas e 15 minutos, com 300 mil ingressos vendidos em tempo recorde, segundo a organização do festival.

Leia também: Juliana Didone traz a BH monólogo sobre os desafios de ser mãe





Completando 40 anos nesta edição, o Rock in Rio terá sete dias de apresentação e contará também com Katy Perry, Ivete Sangalo, Jão, Iza, entre outros. A abertura dos portões acontecerá às 14h e será encerrada à meia-noite.