A atriz Kate Hudson contou, durante uma participação no podcast Call Her Daddy desta semana, que passou um ano sem encontros amorosos e namoros após o conselho de sua terapeuta. Estrela de filmes de comédias românticas dos anos 2000, a loira revelou que a folga foi importante para que ela pudesse rever algumas questões pessoais, enfrentar e superar padrões tóxicos em seus relacionamentos.







A pausa ocorreu quando ela tinha 30 anos. A ideia foi de sua psicóloga, que explicou que, embora pudesse oferecer assistência, Hudson tinha que agir sozinha. “Um ano inteiro foi tirado por mim. Flertar era impossível… nada disso. Mas foi ótimo”, admitiu, deixando a apresentadora Alex Cooper boquiaberta.

Durante esse período, a atriz parou até de trocar telefone com homens por quem se interessou. “Basicamente, eu estava tipo, ok. Bem, acho que não consigo nem mandar mensagens para os caras”, lembrou. Kate definiu o processo como desconfortável, mas fortalecedor.







Com seis meses, ela já conseguia ter nova perspectiva de sua vida, questionando escolhas que havia feito. Segundo a atriz, a falta de distrações românticas permitiu que ela se concentrasse em si mesma. “Não havia desejo de eu fazer nada que tivesse a ver com potencial, você sabe, flerte”, afirmou.







Após o período de autorreflexão, Hudson conheceu seu atual companheiro, Danny Fujikawa, de quem está noiva. Os dois têm uma filha chamada Rani Rosem de cinco anos. A atriz também é mãe de Ryder, de 20 anos, fruto do casamento com Chris Robinson, e Bingham, de 12, do relacionamento com o ex-noivo Matt Bellamy.