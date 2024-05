Pela primeira vez, o humorista Diogo Defante mostrou sua nova aparência, após ser submetido a uma cirurgia para correção da ptose palpebral no olho esquerdo. Após uma live de quase 5 horas nessa quinta-feira (23/5), em que faria o “chá revelação” de sua aparência, ele lançou um novo clipe e, nos segundos finais, mostrou aos fãs como ficou o resultado.







Na transmissão, Defante estava com os olhos cobertos por 853 papéis adesivos numerados. Cada um deles foi retirado por um garçom, que também o servia com água, café e comida. O humorista não conversou durante o vídeo. Ao tirar o último papel, os fãs viram um tapa-olho retangular, que se transformava em uma tela, em que foi exibido o clipe de “Gari”, sua nova faixa.







“A galera pediu tanto o chá revelação do olho, que me deu a ideia de fazer mesmo. Foram meses nessa luta de esconder meu olhinho. Quem foi querer ver meu olho lá na live acabou sendo obrigado a assistir ao meu clipe, porque eu mostrei mesmo só no final”, disse em sua rede social. No vídeo, Defante usa 10 tapa olhos, que vai retirando ao longo da música. Somente nos segundos finais ele revela o resultado, com os dois olhos na mesma altura, com direito a close na região do corpo e lente de contato colorida.







Diogo Defante mostra resultado de cirurgia Reprodução / YouTube

Em seguida, ele anunciou o lançamento do seu álbum “Tifane”, que chega aos streamings no dia 26 de junho. Em julho de 2023, ele divulgou seu primeiro trabalho musical, o EP Robson.







Diogo Defante fez a cirurgia na ptose palpebral, condição que dá o aspecto de olho caído, em fevereiro de 2024 e, desde então, aparecia publicamente tapando o olho. Ao Estado de Minas no ano passado, o comediante afirmou que não tinha intenção de fazer a operação, já que ajudava a explorar o humor, e que só corrigiria a condição no olho esquerdo se isso afetasse sua qualidade de vida.





Quando realizou o procedimento, ele explicou que estava com problemas na visão. “Obrigado pelo carinho e por me tranquilizar tanto nesses anos de insegurança extrema sobre fazer essa cirurgia tão delicada. Já estava com a visão prejudicada e não pude mais adiar", publicou na época.







Durante a live, os fãs fizeram doações, acreditando que isso aceleraria a revelação. Ao término da transmissão, ele explicou que não disse isso em nenhum momento. Defante ainda afirmou que os mais de R$ 25 mil arrecadados serão doados para as vítimas da chuvas no Rio Grande do Sul.