'Já estava com a visão prejudicada e não pude mais adiar (a cirurgia)', escreveu Defante no Instagram

Na manhã desta quinta-feira (1º/2), Diogo Defante contou que fez uma cirurgia para reparar o seu olho direito.





Em seu perfil do Instagram, o humorista compartilhou uma série de fotos em um hospital para anunciar a cirurgia e agradecer aos profissionais envolvidos.





Defante explicou o motivo da operação: "Fim de uma era. Obrigado dr. André Borba pelo carinho e por me tranquilizar tanto nesses anos de insegurança extrema sobre fazer essa cirurgia tão delicada. Já estava com a visão prejudicada e não pude mais adiar".

Ele ainda brincou sobre o fim do 'olho caído': "Espero que vocês reclamem bastante nos comentários, porque o olhinho caído que vocês tanto amam se foi. Vou voltar com tudo agora para as gravações, mas cuidando bem desse pós-operatório. Assim que tiver 100% mostro para vocês".