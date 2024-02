Um homem, de 59 anos, teve o carro roubado no Centro de Patrocínio, no Alto Paranaíba, ao chegar em sua residência, na madrugada desta quinta-feira (1/2). O suspeito, segundo relato da vítima à Polícia Militar (PM), praticou o crime com a perna esquerda engessada.

Ele usou uma arma de fogo para render a vítima, fugiu no veículo pela contramão da Avenida Faria Pereira e seguiu até o Setor Industrial.

Pouco tempo depois, ainda conforme o registro policial, retornou para um estabelecimento comercial, localizado nas proximidades do local do crime, e jogou as chaves do carro sobre a mesa do caixa. Depois, teria fugido a pé.

O suspeito não foi localizado. Já o carro da vítima foi recuperado.

Também consta no registro policial que a PM de Patrocínio segue em diligências para tentar localizar o autor do roubo e recuperar o celular da vítima.