Após mais de 10 horas, as faixas na altura do KM 525 da BR-381, a rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, foram liberadas. A fila no local chegou a 10 quilômetros mas, de acordo com a Arteris, concessionária responsável pela via, o fluxo já foi normalizado.

A pista foi interditada por volta das 1h48 da manhã desta quinta-feira (1/2) após dois acidentes que complicaram o trânsito na BR-381 em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O primeiro acidente aconteceu nas primeiras horas de hoje, na altura do km 525, no sentido São Paulo. Um caminhão bateu na traseira de um veículo e na barreira de concreto do canteiro central, teve a cabine arrancada e a parte traseira, que levava a carga, tombou e ficou atravessada.

A batida fechou a rodovia, já que a carreta ficou atravessada. Durante o atendimento à ocorrência, aconteceu o segundo acidente. O motorista de uma carreta que transportava pneus perdeu o controle da direção e bateu em outras duas carretas, em um caminhão e uma van.

O motorista da carreta foi resgatado em estado moderado. Outras 18 vítimas tiveram ferimentos leves, que recusaram atendimento médico.

No início da manhã de hoje, o trânsito chegou a ser liberado e fluía em duas pistas. Pouco depois, o trânsito foi liberado em "S", com interdição alternada das faixas esquerda e direita.