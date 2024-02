O corpo de um homem foi encontrado às margens da MG-400, na altura de Buritis, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa terça-feira (30/1).



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava desaparecida desde o último sábado (28/1), quando participou de uma festa no povoado de Riacho Morto.



O rapaz ingeriu bebida alcoólica durante a festa e foi embora de moto. Desde então, não foi mais visto. Na terça, ele faltou ao segundo dia de trabalho, o que acendeu um alerta.

Com a ajuda de um drone, amigos e familiares começaram a fazer buscas pelo homem ao longo do trajeto entre a festa e a casa dele.

O corpo do rapaz foi encontrado às margens da MG-400, debaixo da moto em que pilotava. A perícia da Polícia Civil foi acionada. A suspeita dos peritos é que a vítima tenha perdido o controle da moto ao entrar em uma reta, bateu no meio-fio e foi arremessado para as margens da rodovia.



Por causa do impacto da queda, ele sofreu múltiplas lesões e morreu no local.