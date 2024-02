Um homem, que usava o filho para tentar despistar a polícia, enquanto traficava drogas, foi preso pela Polícia Militar na noite dessa terça-feira (30/1), em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais.

A prisão aconteceu a partir de uma denúncia anônima feita à PM, de que um homem que residia no Bairro JK estaria envolvido no tráfico de drogas naquela cidade.

Acionados, os policiais começaram a fazer um levantamento e conseguiram chegar ao suspeito, que utilizava um veículo Fiat Pálio prata para realizar entregas de drogas, sempre ao lado do filho, ainda pequeno.

Ao avistar a viatura policial, o homem jogou fora, pela janela do carro, uma sacola, que foi recuperada e apreendida. O carro foi interceptado. Com ele e no carro, não foi encontrado nada ilícito. No entanto, na sacola, um tablete de maconha e uma bucha embalada e pronta para o comércio.

Na residência do suspeito, foram encontrados aproximadamente R$ 2 mil. O veículo utilizado na ação criminosa foi apreendido, enquanto a droga, o dinheiro e o autor foram levados, com ele, para a delegacia.

A criança, que estava no veículo com o autor, foi entregue aos cuidados da avó.