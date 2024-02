O exame no corpo de um homem, encontrado no último dia 28, boiando no Rio das Velhas, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realizado pelo Instituto Médico Legal (IML), identificou que se trata de Vander Ferreira Martins, de 49 anos.

O homem é o principal suspeito do assassinato da ex-mulher dele, Cláudia Aparecida Vieira Martins, de 50 anos. Ela desapareceu no dia 19 e foi encontrada morta num matagal, em Itabirito, no sábado passado (27).

A confirmação, segundo nota do IML, foi feita por parentes de Vander. Para a família de Cláudia, que era supervisora de limpeza da Prefeitura de Itabirito, a confirmação não põe fim ao drama que estão vivendo.

“O IML acabou de confirmar que é do meu ex-cunhado. É uma mistura de sentimento de indignação e de repúdio. Ele fez uma barbaridade com minha irmã, ele tirou a vida dela covardemente. Agora, que Deus faça a justiça divina porque aqui, na terra, ele deixou uma mágoa imensa na família”, diz a irmã de Cláudia, Regina Vieira.

Desaparecimento

Cláudia foi vista pela última vez num salão de beleza, em 19 de janeiro. Segundo a Polícia Civil, ela teria sido sequestrada e morta por Vander. Eles foram vistos, juntos, no carro dele, seguindo no sentido de Ouro Preto.

O carro de Vander, um Celta, foi encontrado no dia 22 de janeiro, no estacionamento (Arena Gamel), do Bairro Esperança, e no veículo, a PM encontrou um par de brincos, óculos e um pedaço de unha de gel, além de manchas de sangue no banco do passageiro. Tudo foi reconhecido pelo irmão de Cláudia. O veículo estava trancado.

Parentes de Cláudia contaram que o casal tinha se separado, mas Vander não aceitava o fim do relacionamento e, por isso, vivia perseguindo a ex-mulher. Dizia sempre, segundo eles, que “se Cláudia não fosse dele, não seria de mais ninguém”.

Cláudia morava com os três filhos, no Bairro Santo Antônio. O casal estava junto há cerca de 20 anos. De 2021 pra cá, o homem passou a ser agressivo com a esposa e no ano passado, ela se afastou dele, mesmo continuando casados no papel.