Será julgado na manhã desta terça-feira (23) o fisiculturista acusado de tentar matar a namorada em um apartamento no bairro Liberdade, na Região da Pampulha, em fevereiro de 2023.

Weldrin Lopes de Alcântara, na época com 44 anos, atirou quatro vezes contra a namorada, de 37. Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos escutaram a discussão do casal e, logo depois, os disparos de arma de fogo. A discussão aconteceu dentro do apartamento do suspeito.

A mulher conseguiu fugir e foi socorrida por moradores até a chegada do Samu. Ela foi levada para o Hospital João XXIII consciente e com marcas de tiro na região do rosto, ombro e coxa esquerda. O crime ocorreu num condomínio com oito prédios e tem entrada por duas ruas no bairro. O local é moradia de muitos estudantes universitários, devido à proximidade ao campus da UFMG.

O atirador fugiu a pé pelo Parque do Brejinho, que fica nos fundos dos prédios. Logo após o crime, carros da Polícia Militar cercaram a área verde à procura do fugitivo. Um helicóptero com canhão de luz também foi mobilizado para tentar localizar o fisiculturista. Dentro do apartamento do suspeito, a polícia encontrou a arma que pode ter sido usada no crime.

Quatro dias após o crime, Weldrin se entregou à Polícia Civil. Ele está preso no Ceresp de Betim.