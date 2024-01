Um homem, de 70 anos, foi preso, em flagrante, pela Polícia Civil de Campo Belo, no Oeste do estado, por feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. A vítima, uma mulher de 53 anos, era mulher do suspeito.

O caso mostra um assassino, que tentou se passar por vítima. O suspeito procurou a Delegacia de Campo Belo, na tarde desta quinta-feira (25/1), dizendo que a mulher dele tinha desaparecido e que a última vez que a viu, foi no domingo, quando ela saiu de casa, levando os celulares de ambos.

Uma equipe de investigadores foi até a casa do casal, e lá, encontraram uma casa abandonada e diversas manchas de sangue, no chão e em paredes. A perícia foi acionada e confirmou que se tratava de crime.

À noite, o suspeito foi convocado para comparecer à delegacia e ao ser interrogado, acabou confessando o crime, falando, inclusive, o local onde teria ocultado o cadáver.

A mesma equipe de investigadores foi até o local indicado pelo suspeito, um lote vago, nos fundos de um galpão no Bairro Vale do Sol, encontrando uma cova, onde estaria o corpo da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, escavando o local e, para surpresa de todos, encontraram um corpo esquartejado.

Confissão

O suspeito solicitou a presença de um advogado, para continuar o interrogatório, o que foi concedido. Foi quando fez a confissão completa, dizendo que no último dia 21, teve uma discussão com a mulher e em dado momento, ele teria pego um martelo e atingido a cabeça da esposa com marteladas.

A mulher caiu e quando ele percebeu que estava morta, foi até a cozinha, pegou uma faca e cortou o corpo em vários pedaços. Em seguida, colocou tudo num tambor de plástico e jogou soda cáustica para dissolvê-lo.

Saiu de casa, foi até o lote, escavou um buraco, retornou à casa, apanhou o tambor e o levou até o lote. Colocou os pelados em três sacos plásticos e os jogou na cova, que foi coberta com terra. Contou, também, que ao retornar à casa, lavou os cômodos e pensou ter tirado todos os vestígios.