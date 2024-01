Depois de encontrar o cadáver de Cláudia Aparecida Vieira Martins, de 50 anos, nesse fim de semana, em um lote vago localizado às margens da Avenida Professor Mário Lopes, no Bairro Estância, em Itabirito, Região Central de Minas Gerais, o foco da Polícia Civil agora é achar o ex-marido da vítima, Vander Ferreira Martins, de 49 anos, que está desaparecido.

Vander é suspeito de ter assassinado a ex-mulher, que estava desaparecida desde o dia 19 de janeiro. Ela foi vista, pela última vez, em um salão de beleza. O homem estaria foragido e seu carro foi encontrado três dias depois do desaparecimento.

Parentes de Cláudia contaram que o casal tinha se separado, mas Vander não aceitava o término da relação e, por isso, vivia perseguindo a mulher. Dizia que “se Cláudia não fosse dele, não seria de mais ninguém”, segundo um parente em depoimento à polícia.

O carro de Vander, um Celta, foi encontrado no dia 22 de janeiro no estacionamento (Arena Gamel), do Bairro Esperança. Dentro dele, a PM encontrou um par de brincos, um óculos e um pedaço de unha de gel, além de manchas de sangue no banco do passageiro. Tudo foi reconhecido pelo irmão de Cláudia. O veículo estava trancado.

Cláudia morava com seus três filhos no Bairro Santo Antônio. Os policiais acreditam que ela foi sequestrada por Vander. Eles foram vistos, juntos, no dia 19, seguindo no sentido de Ouro Preto.