Uma mulher foi denunciada por ter abandonado o filho adolescente, de 16 anos, em uma residência de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e desaparecido com a filha de seis anos. O pai da criança registrou Boletim de Ocorrência junto à Polícia Militar (PM) para denunciar a ex-companheira por ter fugido com a filha deles. “Ela possui envolvimento com rituais religiosos satanistas”, assegurou o homem.





Ele afirmou aos policiais que visitava a filha de 15 em 15 dias e que, recentemente, começou a notar um comportamento alterado por parte da mãe da criança. Segundo o homem, ela falava sobre o fim do mundo e outras teorias; além disso, a mulher teria envolvimento, além de rituais religiosos satanistas, com ocultismo.





Também consta no registro policial que, em 27 de dezembro do ano passado, a suspeita teria excluído todas as suas redes sociais e cancelado seu número de telefone. Desde esse dia o denunciante não consegue mais contato com ela.





O homem disse que foi, em 30 de dezembro, até a casa da ex-companheira e encontrou o filho dela sozinho no local. O adolescente disse ao pai que tinha sido abandonado há dois dias.





Por fim, o homem afirmou que acredita em possíveis problemas psicológicos da ex-companheira e, por isso, teme pela segurança da sua filha.





Relato do adolescente





O adolescente disse à polícia que a sua mãe, juntamente com a avó materna e a irmã de seis anos, deixaram a residência e foram para um local desconhecido.





Ainda conforme o jovem, nos últimos dias, antes de ir embora, a mãe havia adquirido na internet vários objetos como barracas, pás, sacos de dormir e sementes.



Contou também que a mulher levou todas as roupas e alguns móveis da residência e que supõe que ela possa ter ido para alguma comunidade isolada porque mantinha contatos pela internet com grupos que acreditavam no fim do mundo e em outras teorias.





A reportagem questionou à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se foi instaurado inquérito policial para investigar o caso de desaparecimento da criança, bem como se a mãe e a avó materna da mesma foram encontradas, detidas ou são consideradas procuradas. Assim que a resposta for enviada, a matéria será atualizada.