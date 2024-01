Um idoso de 71 anos foi indiciado pela Polícia Civil (PCMG) por importunação sexual praticada contra duas técnicas de enfermagem do hospital Felício Rocho, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O assédio ocorreu enquanto as funcionárias davam banho no paciente, que chegou a dizer que elas “eram pagas para isso”.

As vítimas, de 20 e 40 anos, procuraram a Polícia Militar (PMMG) na última terça-feira (16/1), quando o idoso, internado para uma cirurgia vascular, foi preso em flagrante. “As técnicas de enfermagem foram dar um banho no homem, e ele começou a se aproveitar da situação", detalhou a delegada Larissa Mascotte, responsável pela investigação. “Ele ainda disse que elas eram pagas para isso", afirmou.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito dispensou a presença de acompanhante, que costuma ser praxe nessas ocasiões. Durante o banho, ele pediu para a técnica em enfermagem de 40 anos o esfregar. Ela questionou se ele mesmo não poderia fazer isso e ele respondeu "que ela estava sendo paga por isso". A mulher atendeu ao pedido e, então, o homem começou a gemer.

À polícia, a vítima de 20 anos relatou que ele massageou os testículos, abriu as pernas e continuou gemendo. Ao ser questionado se estava com dor, o suspeito negou. Elas pediram para que ele parasse, terminaram o banho e relataram o que havia acontecido aos supervisores do hospital. Em seguida, a Polícia Militar (PM) foi acionada.

Depois da prisão em flagrante, a Justiça concedeu liberdade provisória ao suspeito. Entre as medidas cautelares determinadas, está a proibição de se aproximar das duas vítimas.

Inicialmente, o caso foi registrado pela PM como estupro. Entretanto, durante as investigações, a Polícia Civil concluiu que se trata de uma importunação sexual, cuja pena é de até cinco anos de prisão. O suspeito foi indiciado duas vezes pelo crime, uma para cada vítima da situação.