Confirmado segunda morte por dengue no estado

Foi confirmada a segunda morte por dengue neste ano em Minas Gerais. Desta vez, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o óbito ocorreu em Araguari, município da Região do Triângulo Mineiro. O primeiro registro de morte por dengue em 2024 foi feito na segunda-feira (22/1). A vítima seria de Monte Belo, no Sul do estado.

Ao todo, a SES-MG ainda investiga 24 prováveis mortes por dengue. Somente em janeiro deste ano já foram confirmados quase 18 mil casos da doença em Minas.

O Ministério da Saúde divulgou nessa quinta-feira (25), os 22 municípios mineiros que vão receber a primeira dose da vacina contra a dengue. Entre eles estão: Belo Horizonte, cidades da Região metropolitana e do Vale do Rio Doce.

No total, a vacina contra a dengue será aplicada em 521 cidades brasileiras a partir de fevereiro. Minas é o quinto estado com mais municípios beneficiados. Goiás lidera com 134.

Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalização por dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023, depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi autorizada pela Anvisa.