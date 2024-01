Um homem, de 36 anos, está desaparecido há três meses, após deixar o terminal rodoviário de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, em outubro de 2023. A mãe, moradora da cidade histórica, acredita que Carlos Emanuel Valetim, conhecido como Biguidu, esteja em situação de rua em Belo Horizonte.



De acordo com Marizeth de Freitas, o carpinteiro foi visto pela última vez em Mariana no dia 25 de outubro e depois da data, a família perdeu o contato. Ela conta que Carlos passava por dificuldades financeiras, após perder o emprego e fazer uso de álcool e drogas.



“Meu filho era casado e tem uma filha, desde que se separou, passou a morar sozinho e antes de desaparecer, estava desempregado há dois meses. Eu ia sempre à casa dele e tínhamos uma relação familiar, estou desesperada para ter notícias, quem é mãe entende essa dor”.

O que fazer

Marizeth de Freitas conta que no dia 25 de outubro foi feito um Boletim de Ocorrência (BO) relatando que Carlos foi visto pela última vez barbudo, com roupas sujas, de chinelo e na companhia de uma mulher desconhecida em Mariana.Ela também relata que foi informada que Carlos foi visto andando pelas ruas do entorno da rodoviária de Belo Horizonte e aparentava estar em situação de rua.“Eu já até pensei em sair daqui e ir andar pelas ruas procurando, estou com depressão severa e não paro de pensar como ele está. Queria encontrá-lo e se for da vontade dele, colocá-lo em um tratamento de dependência de álcool e drogas”.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em casos de desaparecimento não é necessário esperar 48 horas para fazer o Boletim de Ocorrência e que a partir do BO, as investigações são iniciadas. A PC também informa que a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida disponibiliza no site da PC um álbum com fotos e informações sobre as pessoas desaparecidas no estado.



A Polícia Civil afirma que a grande maioria das pessoas desaparecidas em Minas Gerais deixa os lares de forma voluntária e que após encontrar o desaparecido adulto com esse perfil, a instituição faz a comunicação à família.



Em caso de crianças e adolescentes, a PC informou que na última quinta-feira,11 de janeiro, foi criado um sistema de disparos de alertas por meio das redes sociais para casos graves de desaparecimento de crianças e adolescentes.