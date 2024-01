Uma moradora do Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, está realizando uma vaquinha online para custear os pagamentos médicos de uma cachorrinha que foi atropelada e fraturou os ossos da bacia.



Quem conta a história é a servidora pública Ana Catarina Góes Samary, de 48 anos. “Eu frequento um grupo espírita na Rua Pouso Alto e, na terça-feira (09), quando saí da reunião, veio um morador de rua chorando e pedindo ajuda”, diz.

Ana Catarina achou que Eduardo da Silva, o morador de rua, estava pedindo dinheiro para comida ou algo do tipo, mas quando viu ele com a cachorrinha Mel, chorando, logo percebeu a gravidade da situação. “Quando questionei, o morador me disse: a minha filha foi atropelada. Ao colocar ela no chão, a cachorrinha só mexia as duas patinhas da frente”, explica.

A servidora se prontificou a ajudar e levar Mel, que tem apenas quatro meses, à veterinária. “Ela teve fratura nos dois ílios e precisou do implante de uma placa em ambos os lados. Os gastos com atendimento de urgência, exames, internação, cirurgia ortopédica e medicação já chegaram a R$ 5.625,00”, afirma.

Leia também: Ativista cria vaquinha para construir abrigo de animais em BH



A servidora diz que não consegue arcar com todos os custos, já que Mel deverá realizar tratamento com fisioterapeuta. E por isso, pede ajuda às pessoas por meio de uma vakinha online. Depois de Mel melhorar totalmente, a servidora pretende doá-la.

“O Eduardo se dispôs a doá-la, para que ela tenha uma vida mais confortável, já que tem passado por tanto sofrimento. Ele também passa por problemas de saúde, pois foi diagnosticado com câncer de próstata e tem tido episódios de desmaio”, fala.

Segundo a servidora, candidatas para adoção já apareceram. "Infelizmente não poderei adotá-la, já tenho seis cães e cinco gatos, todos resgatados. Mas estou muito otimista, vamos encontrar um excelente lar para ela".

Até o momento Ana Catarina já arrecadou R$ 2.613,35 e a meta é R$ 6 mil. Para quem quiser doar, além do site, pode fazer um Pix: 4369283@vakinha.com.br.