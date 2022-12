Maquiadora perde o carro em atos bolsonaristas e pede ajuda com vakinha

José Augusto Limão* - Correio Braziliense





Gabriela perdeu parte do seu equipamento de trabalho nos atos de bolsonaristas em Brasília, na noite da última segunda-feira (12/12) (foto: Reprodução/Arquivo Pessoal) A autônoma Gabriela Braga estava jantando quando seu carro foi incendiado na noite de segunda-feira (14/12), enquanto Brasília era alvo de ataques extremistas. Vários veículos particulares e ônibus foram depredados e queimados durante os atos praticados por bolsonaristas.





A mãe de Lorenzo, 6, e Melissa, 4, utilizava o carro para se deslocar para ir até as clientes e diz que perdeu não apenas o veículo, mas sua fonte de renda. "É revoltante passar por isso! Injusto. Tenho a sensação de impotência, espero que quem tenha feito isso comigo e com todas as outras pessoas que tiveram seus carros depredados seja devidamente punido, isso não pode ficar assim", disse, no Instagram.

Leia também: Bolsonaristas ateiam fogo em ônibus e quebram placas em Brasília





Gabriela comprou o automóvel há mais ou menos dois anos e o veículo não possuía seguro. Pensando na perda de Gabriela, uma amiga realizou uma vaquinha para ajudar. A arrecadação já ultrapassou a metade da meta estabelecida, porém ainda necessita de mais contribuições. Quem se sentiu sensibilizado pela história e quiser ajudar pode buscar mais informações no Instagram @gabibragamakeup ou pelo link https://www.vakinha.com.br/3337872





*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel