Policiamento reforçado na Cabana do Pai Tomás tem se mostrado positivo

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido na manhã desta quarta-feira (31/1), no Bairro Cabana do Pai Tomás, com 1.350 pinos de cocaína - os pinos dispostos são chamados de escama de peixe -, 62 pedras de crack, 26 porções de maconha e dois rádios comunicadores.

O local da prisão ocorreu na Rua Pai Joaquim, ponto conhecido de tráfico de drogas, chamado por traficantes e usuários de “Biqueira PJ”.

Os policiais militares faziam uma ronda pela região, quando avistaram o menor com uma sacola. Ele, ao ver a presença dos policiais, iniciou uma fuga a pé, correndo.

Os policiais saíram no encalço do adolescente e conseguiram pegá-lo. A expectativa é que a partir da apreensão, se consiga chegar ao chefe do tráfico na região.