Uma prisão por tráfico de drogas, no Bairro Cabana do Pai Tomás, na zona Oeste de Belo Horizonte, terminou com manifestação popular, pedradas em viaturas da PM, e dois policiais militares feridos.

O fato ocorreu no início da noite dessa quarta-feira (10/1), na Rua Alckmin, próximo ao número 130. Uma viatura que passava pelo local, avistou um homem entregando uma sacola para o ocupante de um Fiat Uno.

O trânsito estava engarrafado e os policiais resolveram verificar que entrega era aquela. Ao avistar a aproximação da viatura policial, o homem que dirigia o Uno, sozinho no carro, arrancou o veículo e saiu em disparada.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o carro, na tentativa de escapar da perseguição, fazia zigue-zague na rua, ameaçando pedestres e moradores do local.

Os policiais conseguiram cercar o Uno, que bateu num poste. Um policial deu ordem para que o homem se entregasse, aproximando-se da porta. Nesse instante, o motorista tentou tomar-lhe a arma. O policial fez então um disparo de alerta, informa o boletim de ocorrência

O homem saiu do carro e começou a instigar a população, que se aproximou para ver o que acontecia, e começou a gritar “Me ajude, comunidade” e “Isso é covardia”.

Outras viaturas policiais chegaram e os moradores começaram a atirar pedras no militares, diz a PM. Dois foram atingidos. Um dos tiros de alertas dos policiais atingiu as costas do motorista do carro.

Foi dada voz de prisão ao homem, que foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII. Ele não era habilitado e dentro do carro foi encontrada uma barra de maconha, além de um celular e R$ 701,00. A ocorrência foi registrada na Central do Plantão Digital.